Grazie a una foto presa nell’area espositiva del CCXP, il Comic-Con di San Paolo, arriva il primo sguardo al look di Anya Taylor-Joy in Mad Max: Furiosa, il prequel di Fury Road in cui vestirà i panni del personaggio interpretato da Charlize Theron.

Potete ammirare lo scatto, preso allo stand della Warner Bros, qua sotto!

Tempo fa il creatore e regista della saga, George Miller, aveva spiegato che lo script del film esisteva già addirittura prima delle riprese di Mad Max: Fury Road e che si trattava di una storia nata proprio per spiegare la nascita di quel mondo.

Non si tratta di un film nato per caso, quanto dal bisogno di spiegare il mondo di Fury Road che, sostanzialmente, si svolge nell’arco di tre giorni e due notti. La mia intenzione è far comprendere come siamo arrivati ad avere quel mondo. Nico Lathouris ed io abbiamo anche scritto, non sotto forma di sceneggiatura, ma quasi come un romanzo, quello che è successo a Max nell’anno precedente, qualcosa che esploreremo più avanti. Ma nell’elaborare la storia di Furiosa, tutto in Fury Road dev’essere motivato. Nella mia testa c’è anche la storia alla base del Coma Doof Warrior, il suonatore di chitarra. Come può un cieco che può solo suonare la chitarra sopravvivere in una terra devastata dove tutti conducono un’esistenza così estrema? Com’è riuscito a diventare quello che è? In pratica, abbiamo realizzato delle storie per ogni personaggio di Fury Road.