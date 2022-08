Il Mago di Oz: la Warner Bros. al lavoro su un nuovo film diretto da Kenya Barris

La Warner Bros. è al lavoro su una nuova versione de Il Mago di Oz, una reinvenzione del classico fantasy che sarà affidata a Kenya Barris e alla sua casa di produzione Khalabo Ink Society.

Questa nuova iterazione avrà un taglio contemporaneo e dovrebbe essere molto diversa dai numerosi adattamenti precedenti, anche se non sono disponibili ulteriori dettagli.

Il film originale uscì al cinema nel 1939 e vedeva nel cast Judy Garland, Billie Burke, Ray Bolger, Bert Lahr e Jack Haley: la Warner Bros. possiede i diritti di quel classico, e stava sviluppando una nuova versione animata scritta da Mark Burton. Tuttavia non si è più saputo nulla della pellicola.

Barris, creatore della comedy Black-ish, ha appena diretto il suo primo film You People, attualmente in post-produzione. Scritto assieme a Jonah Hill, vede nel cast lo stesso Hill, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Lauren London, Nia Long e David Duchovny. Sta anche scrivendo White Men Can’t Jump, biopic di Richard Pryor che produrrà e dirigerà, oltre a un film d’animazione ispirato alle musiche di Bob Marley e un musical incentrato su Juneteenth con Pharrell Williams come produttore.

