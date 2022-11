Margot Robbie parla del giorno in cui si è sentita come la Sharon Tate di C’era una volta a… Hollywood

In occasione di una riflessione sulla sua carriera per il BAFTA Life in Pictures, in attesa dell’uscita di Babylon, Margot Robbie ha parlato della sua peculiare esperienza di visione di C’era una volta a… Hollywood.

L’attrice ha ammesso di essersi sentita esattamente come Sharon Tate nel film di Quentin Tarantino, visto che si è diretta nello stesso cinema, il Regency Bruin:

Sono andata lì e l’ho visto un martedì pomeriggio, mi sono seduta praticamente allo stesso posto e ho visto la stessa esperienza [di Tate in C’era una volta a… Hollywood]. C’è stato addirittura il momento in cui chi mi ha venduto il biglietto mi ha detto: “Ma sei nel film!” e io ho risposto: “Lo so“.

