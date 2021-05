LEGGI ANCHE – Shazam 2: il regista ironizza sulle voci sul coinvolgimento di Eiza Gonzalez

, a dispetto dei numerosi ritorni, non vedrà nel castnei panni del Dottor Sivana.

L’attore lo ha svelato nel corso della promozione di Crudelia:

Non ci sarò nel sequel. Finalmente posso dirlo. Mi sono morso la lingua per un po’, ma stanno per iniziare a girare ad Atlanta e sono molto felice di fare spazio a Helen Mirren e a Lucy Liu, che saranno due cattive fantastiche. A giudicare dalle interpretazioni di Emma Thompson e Emma Stone in Crudelia, è giunto il momento di vedere donne antagoniste.

Sul destino di Savana, Strong si è tenuto più criptico:

Insomma, magari ha ancora qualche questione in sospeso con Mister Mind e magari torneremo in futuro, chi lo sa.

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good e Adam Brody. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta, mentre tra gli antagonisti potrebbe esserci Mr. Mind, un verme alieno dotato di super-intelligenza che è capo della Società dei Mostri del Male. Nei fumetti viene spiegato che è dotato di telepatia e che può parlare attraverso l’uso di una scatola appesa al suo collo. Nella scena dei titoli di coda del primo film lo abbiamo visto scambiare due chiacchiere con Sivana.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

Cosa ne pensate dell’assenza di Mark Strong? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!