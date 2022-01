A sorpresa è stata lanciata oggi sulla versione italiana di Disney Plus la collezione (quasi) completa dei, i cortometraggi dei Marvel Studios ambientati nell’Universo Cinematografico Marvel e usciti, nel corso negli anni, nelle edizioni Blu-Ray Disc e digitali dei film della saga.

I corti sono:

Il Consulente (2011, incluso nel Blu-Ray di Thor e ambientato dopo gli eventi de L’incredibile Hulk, protagonista Phil Coulson)

Sono presenti anche i tre mockumentary “Team Thor”, tutti scritti e diretti da Taika Waititi:

Team Thor (2016, presentato al San Diego Comic-Con, incluso nel Blu-Ray di Captain America: Civil War, protagonisti Thor, Bruce Banner e Darryl Jacobson)

Un solo Marvel One-Shot non è incluso nella collezione su Disney Plus: Peter’s To-Do List. Incluso nel 2019 nel Blu-Ray di Spider-Man: Far from Home, il corto è ambientato dopo il film, protagonista Peter Parker. Trattandosi di un prodotto Sony, al momento non è presente sulla piattaforma streaming della Disney come gli altri film del franchise di Spider-Man.

