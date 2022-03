Recentemente i registi Aaron e Adam Nee hanno parlato della loro visione del film Netflix die della fedeltà nei riguardi della serie animata degli anni ’80.

Ora, intervistato da Screen Rant, il duo di registi ha discusso del casting di Kyle Allen (West Side Story), attore che vestirà i panni di He-Man. In relazione a questo hanno rivelato che vorrebbero trattare il progetto come una storia di origini. La dichiarazione di Aaron Nee:

Kyle è perfetto in questi termini, perché vogliamo portare anche un nuovo pubblico in questa avventura. Quindi la stiamo trattando come una storia delle origini, e Kyle è la persona più adeguata per incarnarla.