Magic: L'Adunanza, Netflix annuncia la produzione della serie animata

Pubblicazione: 20 settembre alle 13:30

Il famoso gioco Magic: L'Adunanza sarà alla base di una nuova serie animata prodotta da Netflix che vedrà impegnato come showrunner Terry Matalas, già nel team di Star Trek: Picard e Vision.

La produzione sarà curata da Hasbro Entertainment e Wizards of the Coast, che avevano già sviluppato e messo in vendita il gioco di carte.

Per ora la piattaforma di streaming non ha rivelato altri dettagli del progetto che i fan stanno attendendo ormai da alcuni anni.

Nel 2019 era stato infatti annunciato lo sviluppo di uno show basato su Magic con showrunner i fratelli Joe e Anthony Russo, che hanno successivamente abbandonato il progetto per differenze creative, passando il testimone a Jeff Klein (Transformers: Prime). Brandon Routh avrebbe dovuto essere coinvolto come voce di uno dei protagonisti, ma l'attore aveva poi confermato che lo show era stato cancellato.

Nell'attesa di nuovi dettagli online è stata condivisa un'immagine che svela il logo e due dei possibili protagonisti.

