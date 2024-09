Hellbound 2: il nuovo teaser svela la data di uscita su Netflix

Pubblicazione: 20 settembre alle 20:00

Dopo una lunga attesa, Netflix ha finalmente svelato la data di uscita in streaming della stagione 2 di Hellbound: venerdì 25 ottobre.

Il progetto, creato da Yeon Sang-ho, si basa sull'omonimo webtoon.

La storia si svolge in una versione alternativa della Terra in cui gli angeli arrivano dalle persone per informarli dei loro peccati e del loro destino. Quando il momento arriva, le anime vengono trascinate nell'inferno.

Nel trailer si assiste al ritorno di Jung Jinsu (Kim Sung-cheol, che sostituisce Yoo Ah-in), che aveva ricevuto una profezia in cui veniva informato che era destinato all'inferno.

Nel cast dei precedenti episodi c'erano anche Park Jeong-min (Bleak Night, Deliver Us From Evil), Kim Hyun-joo (Glass Slippers, What Happens to My Family?), Won Jin-ah (The Age of Shadows, Steel Rain), e Yang Ik-june (Breathless). Tra gli interpreti anche Kim Do-yoon, Kim Shin-rok, Ryu Kyung-soo, Lee Re, e Im Hyeong-guk.