Della possibilità di vedere un quarto capitolo della saga disi è discusso più e più volte nel corso del tempo prima che il tutto si concretizzasse con l’arrivo di Matrix Resurrections.

Inizialmente sembrava che la Warner bros puntasse a produrre un remake/reboot che non prevedeva il coinvolgimento delle creatrici della con Michael B. Jordan come protagonista. Progetto poi accantonato. Ora in una chiacchierata con Collider (via Screen Rant), è lo storico collaboratore delle sorelle Wachowski, il regista di V per Vendetta James McTeigue, ha parlato proprio di come in Warner si sia parlato effettivamente anche di dare forma a un Matrix prodotto e concepito senza le Wachowski.

McTeigue, produttore di Matrix Resurrections, spiega:

Sai, quando possiedi un franchise come questo che ha un potenziale economico così elevato, ci sono sempre delle discussioni in corso. È quello che avviene di continuo con l’Universo Marvel che si ripete e torna su sé stesso, hai Spider-Man, hai Thor, hai Iron Man. C’è sempre la possibilità di aggiornare quei film e di raccontare delle nuove storie anche grazie alle opportunità che garantiscono dal punto di vista economico. Non dovrei dire che si tratta di ragionamenti puramente di natura fiscale. Ma sì, c’è stata una versione senza le Wachowski che ha circolato la fuori, solo che non avevano ottenuto una storia adeguata. Quindi quando Lana ha espresso il suo interessamento hanno chiaramente deciso di proseguire con una delle due creatrici della genesi stessa di Matrix.

Per conoscere tutte le informazioni su Matrix Resurrections, film scritto e diretto da Lana Wachowski con Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di trinity, non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film.