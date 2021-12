Matrix: la maratona della saga al via questa sera sul canale 20 Mediaset!

Se negli Stati Uniti Matrix Resurrections è già arrivato nei cinema – e in streaming su HBO Max – in Italia dobbiamo attendere fino al primo gennaio, giorno in cui la pellicola prodotta dalla Warner Bros e concepita da Lana Wachowski approderà nelle nostre sale.

Chi ha il desiderio di ripassare la saga iniziata nel lontano 1999 col primo Matrix e, magari, non ha a disposizione i Blu-ray o le versioni in 4K del film, può farlo grazie alla maratona che, a partire da questa sera e per tre giorni consecutivi, si terrà sul canale 20 Mediaset.

Si comincia questa sera, alle 21.07, con Matrix e poi si andrà avanti con gli altri due capitoli del franchise, Reloaded e Resurrections.

Non si tratta della prima maratona a tema Neo and co fatta da Mediaset in questo 2021. I tre lungometraggi erano stati proposti, sempre da 20 Mediaset, già lo scorso aprile e proprio in quell’occasione vi avevamo proposto una serie di speciali dedicati alla saga. Qua sotto vi proponiamo alcuni estratti.

L’approfondimento su Matrix

Matrix è filtrato nel nostro inconscio collettivo come succede a tutti i capolavori, e ormai sappiamo benissimo senza neanche doverci pensare che, per esempio, il cucchiaio non esiste, o gli esseri umani sono un virus. Per cui per parlarne oggi scegliamo una via obliqua: qui sotto trovate una decina (circa, più o meno, non siamo macchine, a differenza di Hugo Weaving) di opere letterarie, cinematografiche, musicali e, uhm, filosofiche che hanno ispirato Matrix, o ne sono state ispirate, o in qualche modo sono utili per prepararsi al meglio alla visione (CONTINUA A LEGGERE LO SPECIALE)

L’approfondimento su Reloaded

Pochissimi film nella storia del cinema illustrano il Dilemma del Sequel meglio di quanto faccia Matrix Reloaded. Ora vi spieghiamo perché, ma prima vi spieghiamo che cos’è il Dilemma del Sequel, un’espressione ci siamo appena inventati. Immaginate di fare un film che non solo ha un successo straordinario al botteghino e presso la critica, ma diventa anche una delle opere più studiate e influenti della sua epoca; e immaginate di averlo fatto con l’intenzione di non fermarvi lì, ma di realizzare anche uno o più sequel. Come affrontate la questione? (CONTINUA A LEGGERE LO SPECIALE)

L’approfondimento su Revolutions

Forse non poteva andare diversamente. Forse tutti gli spunti disseminati in Matrix Reloaded non potevano che essere sviluppati in questo modo, forse scrivere e girare i due film insieme ha portato inevitabilmente a un’overdose di idee e di stimoli che non poteva che risolversi in un mezzo pasticcio. Forse l’idea di concludere la trilogia di Matrix al cinema e di spostarla nei videogiochi, con l’ambizioso e semi-fallimentare progetto di “lasciare la narrazione in mano al pubblico”, era troppo avanti con i tempi, e forse ha influenzato negativamente la scrittura di un finale che doveva lasciare aperte le porte ad altre storie ambientate nello stesso universo (CONTINUA A LEGGERE LO SPECIALE)

Per conoscere tutte le informazioni su Matrix Resurrections, film scritto e diretto da Lana Wachowski con Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di trinity, non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film.

Cosa ne pensate di questa maratona di Matrix al via questa sera sul canale 20 Mediaset?