Il panorama tecnologico che ci circonda attualmente è, ovviamente, ben differente da quello degli anni in cui il primoarrivava nei cinema. La pervasività del web è ormai una costante e, in un futuro decisamente prossimo, il concetto stesso di social è destinato a cambiare, come testimoniato dae dall’annuncio di Meta, il cappello sotto cui convoglieranno tutte le App e i prodotti del gruppo Facebook.

E il nuovo poster di Matrix Resurrections pubblicato su Twitter poco fa dalla Warner Bros si fa bellamente beffa di tutto ciò, impiegando l’hashtag #Meta prima e specificando poi “Ora, basato su fatti reali”. Sta a noi scegliere quale pillola ingurgitare.

Come spiega Repubblica circa Meta:

Il metaverso è un insieme di spazi virtuali dove creare ed esplorare con altre persone che si trovano in luoghi fisici diversi. Il termine è stato coniato nel 1992 dallo scrittore cyberpunk Neal Stephenson per descrivere un mondo virtuale dove le persone trovano rifugio da quello reale, pieno di illusioni e violenze. Che però, nel suo Snow Crash, lo rendono pericolosamente simile a Facebook com’è oggi. Zuckerberg lo sa e per questo guarda avanti: così presenta il suo avatar, vestito come lui, in una casa che sembra la sua ma è fatta di pixel, poi gioca una partita a carte con altri avatar e un robot virtuale. L’ambiente somiglia un po’ a Immersed, l’ufficio virtuale che già oggi Facebook propone nei suoi Oculus, i visori di realtà virtuale. “Potremo sentire la presenza degli altri, come se fossero lì, il loro linguaggio del corpo, le loro espressioni”, spiega. “Potremo invitare le persone a casa nostra e avviare meeting; la casa diventerà anche un ufficio”. I giochi saranno una parte importante del metaverso, e mentre la presentazione continua non è sempre chiaro se a parlare sia il vero Mark Zuckerberg o il suo avatar. I titoli, in partenza, sono una dozzina tra i quali Beat Saber e Population One, oltre a quelli già disponibili su Oculus. Arriverà anche GTA, in una versione speciale per i visori Quest 2.

Matrix Resurrections sarà al cinema il 22 dicembre 2021 negli Stati Uniti e su HBO Max, il 1° gennaio 2022 arriverà in Italia.

Il film è interpretato da Keanu Reeves e da Carrie-Anne Moss, ma anche da da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la TV Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl – L’amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (TV Quantico), Christina Ricci (TV Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (TV Amiche per la morte – Dead to Me), Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone), e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, Gotham per la TV).

Lana Wachowski ha diretto Matrix Resurrections da una sceneggiatura di Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basato sui personaggi creati dai Wachowski. Il film è stato prodotto da Grant Hill, James McTeigue e Lana Wachowski. I produttori esecutivi sono Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman e Bruce Berman.

Il team creativo scelto da Wachowski dietro le quinte comprende i collaboratori di Sense8: i direttori della fotografia Daniele Massaccesi e John Toll, gli scenografi Hugh Bateup e Peter Walpole, il montatore Joseph Jett Sally, la costumista Lindsay Pugh, il supervisore agli effetti visivi Dan Glass e i compositori Johnny Klimek e Tom Tykwer.

La Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con Village Roadshow Pictures, in associazione con Venus Castina Productions, Matrix Resurrections. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e sarà nelle sale italiane a partire dal 1 gennaio 2022.

