Attenzione: l'articolo contiene spoiler

è uscito già da diversi giorni negli Stati Uniti e, proprio per questo, stanno arrivando online una serie di curiosità anche mediamente spoilerose sulla pellicola.

In una chiacchierata fatta con Gizmodo (via Screen Rant), David Mitchell e Aleksander Hemon, co-sceneggiatori del lungometraggio insieme a Lana Wachowski, hanno potuto spiegare che la major produttrice del kolossal, la Warner Bros, era particolarmente spaventata dalla presenza nella pellicola di una battuta “metareferenziale” che ha, come vittima, la stessa Warner Bros. A un certo punto della storia, Thomas Anderson/Neo, diventato game designer di grande successo, ha una riunione con lo staff in cui viene citato il fatto che la casa madre della software house sta chiedendo a gran voce un seguito del suo videogioco. La casa madre in questione è proprio la Warner Bros.

Interpellati in materia dal magazine citati su quale fosse l’umore dello studio per il passaggio citato, i due hanno spiegano:

Mitchell: Trepidazione. Credo sia questa la parola giusta. Trepidazione che viene sublimata nella generale ansia esistenziale di Thomas Anderson. Per quanto concerne qualsiasi battuta fatta verso la Warner viene naturalmente fatta con rispetto e affetto. Nel senso più legale di questi due termini. Ma sì, c’era una certa trepidazione. Era un passo notevole. Hemon: È vero. Va anche detto che David ed io siamo solo degli sceneggiatori e non abbiamo mai incontrato nessuno dello studio fino al giorno in cui sono state organizzate le nostre interviste. Ergo, se anche ci fosse stato qualche tipo di respingimento, non è mai arrivato alle nostre orecchie. Lana ci ha protetto. Ma sai, credo anche che fossero così emozionati dal fatto che Lana desiderasse fare il film, quindi perché mettere dei paletti? Per lo meno a quel tempo. Magari dopo, chissà. Ma era importante fare il film.

Battute meta o meno, sappiamo bene che, per diverso tempo, la Warner ha cercato di dare forma a un quarto Matrix senza le sorelle Wachowski e che poi, quando Lana Wachowski ha espresso la volontà di girarlo, questi progetti alternativi sono stati accantonati (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Matrix Resurrections, film scritto e diretto da Lana Wachowski con Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di trinity