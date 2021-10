Come già accaduto anche ai precedenti capitoli della saga, anchesarà Vietato ai Minori negli Stati Uniti (via Collider ). In passato, è stato proprio Matrix Reloaded ad occupare la prima posizione nella classifica dei film Rated-R di maggior incasso, una posizione che è stata poi raggiunta, in ordine, da Deadpool, poi da Deapool 2 e, infine, da Joer di Todd Phillips.

Qualche settimana fa, Lana Wachowski ha partecipato come ospite al Festival della Letteratura di Berlino. In quell’occasione si era così espressa circa il ritorno a questo franchise e alla storia di personaggi che credevamo morti:

È morto mio padre, poi questo caro amico e poi mia madre. Non sapevo davvero come elaborare tutto questo dolore che non avevo mai provato in maniera così ravvicinata. Sapevo che le loro vite erano destinate a finire, ma ciò nonostante è stato davvero difficile. Il mio cervello è sempre intervenuto con l’immaginazione e una notte, stavo piangendo e non riuscivo a dormire, ecco che il mio cervello è letteralmente esploso con tutta questa storia. Non potevo riavere mia madre e mio padre, ma, all’improvviso, riavevo Neo e Trinity, che sono senza dubbio alcuni i due personaggi più importanti della mia vita. Ed è stato davvero confortante riaverli vivi insieme a me in una maniera super semplice fra l’altro. Puoi guardare a questa cosa e pensare: “Ok, queste due persone sono morte e ok, riportarle in vita non mi fa stare bene”. Ma lo fa. È semplice, è quello che fa l’arte ed è quello che fanno le storie: ci confortano.

Matrix Resurrections sarà al cinema il 22 dicembre 2021 negli Stati Uniti e su HBO Max, il 1° gennaio 2022 arriverà in Italia.

Il film è interpretato da Keanu Reeves e da Carrie-Anne Moss, ma anche da da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la TV Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl – L’amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (TV Quantico), Christina Ricci (TV Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (TV Amiche per la morte – Dead to Me), Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone), e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, Gotham per la TV).

Lana Wachowski ha diretto Matrix Resurrections da una sceneggiatura di Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basato sui personaggi creati dai Wachowski. Il film è stato prodotto da Grant Hill, James McTeigue e Lana Wachowski. I produttori esecutivi sono Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman e Bruce Berman.

Il team creativo scelto da Wachowski dietro le quinte comprende i collaboratori di Sense8: i direttori della fotografia Daniele Massaccesi e John Toll, gli scenografi Hugh Bateup e Peter Walpole, il montatore Joseph Jett Sally, la costumista Lindsay Pugh, il supervisore agli effetti visivi Dan Glass e i compositori Johnny Klimek e Tom Tykwer.

La Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con Village Roadshow Pictures, in associazione con Venus Castina Productions, Matrix Resurrections. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e sarà nelle sale italiane a partire dal 1 gennaio 2022.

