Con un mercato cinematografico in fase di ripresa che, a quanto pare e come potenzialmente dimostrato dal caso di No Time to Die (ECCO TUTTI I DETTAGLI), anche a fronte di lauti incassi deve in ogni caso fare i conti con delle questioni “costi VS ricavi” decisamente più spinose del pre-pandemia, l’uscita in Cina rappresenta un’importante opportunità di business per le major.

Ed è per questa ragione che la Warner bros può indubbiamente tirare un bel sospiro di sollievo adesso che le autorità di Pechino hanno garantito la “luce verde” per la distribuzione di Matrix Resurrections nell’importante mercato asiatico (via The Hollywood Reporter).

Il quarto film della popolare saga ideata dalle sorelle Wachowski è stato approvato dalla censura cinese, ma non ha ancora una data di uscita specifica. Ricordiamo che, negli Stati Uniti, sarà disponibile in day-and-date cinema e streaming su HBO Max a partire dal 22 dicembre. Nei cinema italiani, Matris Resurretions esordirà invece il primo gennaio del 2022.

Giusto ieri, abbiamo riportato le dichiarazioni di uno dei produttori del film, David Mitchell (anche co-sceneggiatore della pellicola insieme a Lana Wachowski & Aleksander Hemon) che nel corso di un’intervista ha avuto modo di spiegare che il lungometraggio diretti da Lana Wachowski non sarà il classico sequel, ma un’opera che, nel campo dei blockbuster, andrà letteralmente a sovvertire le classiche regole dei seguiti. Potete leggere le sue parole in questo nostro articolo.

