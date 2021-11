LEGGI ANCHE – Matrix Resurrections: il primo trailer nel dettaglio tra misteri e domande

L’uscita disi avvicina, e sebbene ancora non si sappia nulla su un possibile trailer finale del film di Lana Wachowski, ecco arrivare il poster ufficiale!

Nella locandina vediamo, ovviamente, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di Neo e Trinity, ma anche Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la TV Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza) ed Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable).

Nel cast, lo ricordiamo, tornerà anche Jada Pinkett Smith, assieme a Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl – L’amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (TV Quantico), Christina Ricci (TV Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (TV Amiche per la morte – Dead to Me), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone).

Matrix Resurrections sarà al cinema il 22 dicembre 2021 negli Stati Uniti e su HBO Max, il 1° gennaio 2022 arriverà in Italia.

Potete vedere il poster qui sotto! Quanto attendete Matrix Resurrections? Ditecelo nei commenti!