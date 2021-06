Eravamo due delle quattro finaliste per Matrix. Avevamo superato così tanti provini, audizioni e prove davanti alla macchina da presa, un giorno c’erano sul set dei coordinatori degli stunt asiatici per la prova fisica. Sono flessibile e agile, ma molto pigra. Non avevo mai messo piede in palestra e mi dissero: “Adesso corri!”. Io risposi: “Fino a dove?”, non riuscii neanche a fare il giro della stanza. Poi eccola lì, Jada, tosta, in forma e sexy. Oddio, era maestosa! Fu così imbarazzante per me. […] La guardai e pensai: “Ecco chi voglio essere da grande”.