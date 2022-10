Matrix: in arrivo lo spettacolo di ballo diretto da Danny Boyle

Danny Boyle dirigerà uno speciale adattamento di Matrix trasformando la storia dell’iconico film del 1999 con Keanu Reeves in uno spettacolo di ballo.

Intitolato “Free Your Mind”, il progetto ha avuto il benestare della Warner Bros. che lo ha prodotto con la divisione Warner Bros. Theater Ventures. Il debutto è previsto per ottobre 2023 alla Factory International di Manchester, nel Regno Unito.

La produzione è stata descritta come “uno spettacolo di grandi proporzioni”, ma non solo:

Combinando le coreografie hip-hop di centinaia di ballerini con le scenografie immersive di ultima generazione, Free Your Mind porterà il pubblico in un viaggio avvincente all’interno di Matrix e in un nuovo regno di possibilità.