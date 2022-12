Matt Damon e Casey Affleck protagonisti del nuovo film di Doug Liman

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter Matt Damon e Casey Affleck lavoreranno insieme in The Instigators, prossimo progetto firmato da Doug Liman (Edge of Tomorrow – Senza domani) e targato Apple Original Films.

Il dramma, basato su una sceneggiatura scritta da Chuck Maclean, segue la storia di due ladri in fuga dopo che un loro colpo non è andato nel verso giusto.

Damon, Ben Affleck, Jeff Robinov, John Graham e Kevin Walsh produrranno il progetto.

Liman e Damon hanno già collaborato insieme nel franchise di The Bourne Identity.

