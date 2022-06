In occasione di una chiacchierata con Jeff Goldsmith per il suo podcast, Matt Reeves è tornato a parlare della genesi del suo “The Batman“, finendo per parlare inevitabilmente del progetto inizialmente in mano a Ben Affleck e che poi la Warner voleva che Reeves dirigesse.

Come spiegato dal regista, doveva essere molto diverso:

Il film doveva essere diretto Ben Affleck, la sceneggiatura che mi mandarono era stata scritta da Ben ma riscritta da uno sceneggiatore di grande talento. Quando la lessi pensai: “Ok, ho capito”. Era un film di Batman slegato dal resto e incentrato sulla versione di Ben del personaggio, ma più ricco di azione di quanto sentissi di poter fare. Non riuscivo a instaurare un legame con il film, era molto stile James Bond e pieno di scene d’azione. Sarebbe stato un film molto emozionante con qualcun altro, ma non faceva per me.

Ha poi aggiunto:

La cosa interessante è che alla fine neanche Be era sicuro di volevo fare perché rinunciò completamente al ruolo di Batman, probabilmente alla luce delle scelte della sua vita e dei suoi desideri.

Ben Affleck, ricordiamo, tornerà a interpretare Batman in The Flash, nel 2023 al cinema.