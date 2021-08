Il successo di Me contro Te – Il mistero della scuola incantata al box-office italiano è innegabile: dopo che il primo film, a gennaio 2020, ha incassato oltre 10 milioni di euro, questo secondo episodio ne ha raccolti 2.3 milioni solo nei primi cinque giorni di programmazione (con il miglior weekend d’apertura nell’ultimo anno e mezzo), e nel pieno del lancio del Green Pass e di un mese – agosto – che solitamente registra un calo fisiologico negli incassi. Era quindi inevitabile che il duo di Youtuber e la Warner Bros annunciassero il terzo capitolo cinematografico, che arriverà nelle sale prima di quanto ci si possa aspettare: a gennaio.

I due hanno così commentato l’esordio di Il mistero della scuola incantata, rivelando titolo e data del terzo film:

È difficile trovare le parole per descrivere la gioia e l’entusiasmo che stiamo provando in questi primi giorni dall’uscita del film. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’affetto dei nostri piccoli fan che aspettavano da molto tempo di poter finlamente vedere il film al cinema e non hanno mancato l’appuntamento. A loro va il nostro grazie più grande.

Siamo felici inoltre di annunciare il nostro terzo film, “Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo”, una nuova fantastica avventura che uscirà in tutte le sale il 1 gennaio 2022.