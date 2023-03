Michael B. Jordan sulla possibilità di dirigere un film su Dragon Ball

Qualcuno prenderà nuovamente in mano un progetto in live-action basato su Dragon Ball?

L’opera di Akira Toriyama non ha avuto molta fortuna al cinema in versione live-action. Ancora oggi Dragon Ball Evolution è ricordato come un film davvero disprezzabile, molto lontano dal materiale originale da cui traeva ispirazione.

A tal proposito Nerdist ha preso la palla al balzo durante la promozione di Creed 3 parlando con Michael B. Jordan, attore e regista che da sempre ha parlato della sua passione per anime e manga.

sarebbe disposto quindi a dirigere un film su Dragon Ball Z? Jordan non si è ovviamente sbilanciato. Non ha ancora una risposta vera e propria anche se ha definito la possibilità come “la sfida definitiva”.

