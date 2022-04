Il film di Minecraft si avvicina a diventare realtà: la Warner Bros. infatti sta mettendo insieme il cast, ed è in trattative finale nientemeno che conper la parte del protagonista.

The Hollywood Reporter svela che la major sta finalizzando il contratto con l’attore, con cui ha già ottimi rapporti grazie ad Aquaman e Dune, e una volta coinvolto lui l’intero progetto dovrebbe definitivamente sbloccarsi.

A dirigere la pellicola Jared Hess, già regista di Nacho Libre e Napoleon Dynamite. Nulla sappiamo sulla pellicola, se non che seguirà la scia di recenti adattamenti di successo come Detective Pikachu e Sonic – il film (il cui sequel recentemente ha debuttato battendo il record d’esordio per l’adattamento di un videogioco).

Il film venne annunciato per la prima volta otto anni fa, nel 2014, e da allora diversi registi hanno proposto le loro versioni, ma nessuna è mai andata in porto. L’iterazione più recente, che sarebbe dovuta uscire a marzo 2022 (ma non è mai entrata in produzione), avrebbe dovuto seguire le avventure di un adolescente senza nome e dei suoi compagni avventurieri che devono fronteggiare il drago Ender, il quale minaccia di distruggere Overworld.

Minecraft è un videogioco creato da Markus “Notch” Persson e pubblicato nel 2009, con esso è possibile costruire mondi utilizzando mattoncini non dissimili dal Lego, almeno nel principio. Il titolo ha venduto oltre 154 milioni di copie su tutte le piattaforme (dato del 2018.