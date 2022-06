Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo è stato presentato al festival francese di Annecy, e così sono arrivate le prime recensioni del film della Illumination che uscirà a fine giugno nei cinema di tutto il mondo tranne che in Italia, dove arriverà il 18 agosto seguendo la tradizionale finestra di uscita dell’animazione estiva targata Universal. Ricordiamo che inizialmente Minions 2 doveva uscire al cinema a luglio del 2020: il suo rinvio prima al 2021 e poi al 2022 ha scandito questi due anni di pandemia, e la sua uscita al cinema assieme ad altre pellicole a lungo rinviate come Top Gun: Maverick e Jurassic World: il dominio rappresenta un punto di svolta.

Ad Annecy erano presenti alcune testate tra cui Variety e Screen International, che hanno appena pubblicato le loro recensioni. A giudicare dalle loro impressioni, è valsa la pena attendere.

Secondo Variety, “con ogni film la tecnica della Illumination migliora. Ma al contrario di altre pellicole, questi film non si limitano a mostrare i risultati distraendo dall’azione, ma utilizzano gli avanzamenti tecnologici (come la capacità di realizzare scene imponenti nei vari quartieri di San Francisco) per sostenerla. Il team creativo, guidato dal regista Kyle Balda, fonde lo slapstick dei Marmittoni con l’animazione classica dell’età d’oro, sperimentando con queste gag nello spazio tridimensionale.” Il sito conclude affermando che “arrivati a metà 2022, questo è il film più divertente prodotto da Hollywood finora. Il pubblico sa cosa aspettarsi, e la Illumination va a segno, offrendo un’altra dose di cattiveria e buoni sentimenti”.

Anche Screen ha molto apprezzato il nuovo film della Illumination, confermando che “l’appeal di un mucchio di tic tac giganti al limone con gli occhialoni, che si catapultano in giro per lo schermo, permane”, anche se “potrebbe non sostenere un ulteriore film”. Non tutto funziona, comunque: “Ci sono alcuni momenti assurdi ricchi di inventiva e di comicità fisica – l’agopunturista doppiata da Michelle Yeoh che utilizza i suoi aghi per controllare gli arti dei pazienti è esilarante. Ma, allo stesso modo, ci sono anche delle scene stanche e derivative – il montaggio esteso in cui Yeoh insegna il kung-fu ai Minion dura veramente troppo. Alla fine, tuttavia, gli elementi folli del repertorio dei Minion offrono comunque il giocoso escapismo per cui la serie è nota.”

Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo racconterà le origini di Gru, il villain protagonista della saga di Cattivissimo Me, di cui Minions è uno spin-off.

Il film è prodotto da Chris Meledandri, visionario fondatore e CEO della Illumination e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud, ed è diretto dal realizzatore della saga Kyle Balda (Cattivissimo me 3, Minions). I co-registi sono Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (I film Pets – Vita da animali).

