Si è tenuta ieri, a Roma, la premiere mondiale di Mission: Impossible 7 (Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno), prima parte di una storia che si concluderà a giugno del 2024.

Durante le interviste realizzate sul red carpet del film, il regista Christopher McQuarrie ha rivelato che Mission: Impossible 7 e 8 non saranno gli ultimi capitoli della saga, che il franchise continuerà e che lui e Tom Cruise stanno già lavorando ad alcune idee per il prosieguo del brand.

Presumibilmente, mano a mano che arriveranno online le varie interviste rilasciate dai talent del film, emergerà qualche dettaglio di massima in più. Vi terremo aggiornati.

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

La pellicola sarà nei cinema dal prossimo 12 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Fandango Movies via Twitter

Classifiche consigliate