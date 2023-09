In Mission: Impossible – Rogue Nation fa il suo ingresso nel franchise Alec Baldwin, nei panni del direttore della CIA Alan Hunley. Il personaggio viene poi ucciso nel successivo Fallout, ma sarebbe potuto “tornare” in Dead Reckoning – Parte Uno, uscito nelle sale lo scorso luglio. Ospite del podcast Empire Spoiler Specials il regista Christopher McQuarrie ha svelato infatti di aver pensato di iniziare la storia del capitolo più recente con un flashback che avrebbe coinvolto Tom Cruise e Baldwin.

Ecco i dettagli della scena:

Berlino ci ha chiamato a gran voce. Originariamente c’era un’apertura del film con Tom e Alec Baldwin che camminavano lungo il muro di Berlino. Camminano lungo il muro e lentamente ci si rende conto che è il muro di Berlino. Ed è Alec Baldwin che parla con Ethan della sua vita da spia, di come è diventato una spia. E si capisce che è lui a consigliare Ethan. Si vede uno scorcio dell’amicizia tra questi due personaggi che esisteva prima di Fallout. Poi si fa uno stacco di montaggio e Tom si trova davanti alla sua tomba, dopo aver ascoltato le parole di saggezza di Alec, e sta guardando una lapide con la scritta “Hunley”. E l’idea che Alec Baldwin sia uno spirito guida per Ethan in sua memoria è stata un’idea davvero molto iniziale per la storia, qualcosa che mi interessava molto.