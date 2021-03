Il regista Christopher McQuarrie continua a pubblicare materiale dal set di, la nuova pellicola del popolare franchise.

Nello scatto pubblicato su Instagram dal regista possiamo vedere un misterioso arnese molto simile a una di quelle pistole utilizzate molto spesso nei film per sedare qualcuno.

Potete vedere il post e la foto qua sotto:

Vi ricordiamo che, in base alla nuova strategia stabilita dalla Paramount (per ora limitatamente agli Stati Uniti), Mission: Impossible 7, A Quiet Place 2 e altri titoli della major saranno disponibili in streaming su Paramount+ 45 (o 30) giorni dopo il debutto al cinema. Trovate ulteriori dettagli in questo nostro articolo.

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021, mentre l’ottavo arriverà il 4 novembre del 2022. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Vi ricordiamo che, il prossimo anno, ritroveremo in azione Tom Cruise non solo nel settimo Mission: Impossibile, ma anche nel sequel di Top: Gun dove tornerà nei panni di Maverick. Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia mentre la pellicola è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

