sono stati rinviati ancora una volta.

La Paramount Pictures e la Skydance hanno annunciato venerdì di aver deciso di far slittare ulteriormente i due blockbuster, questa volta rispettivamente al 2023 e al 2024, spiegando che la scelta è dovuta ai problemi logistici e distributivi legati alla pandemia:

Dopo un’attenta riflessione, la Paramount Pictures e la Skydance hanno deciso di spostare le date di uscita di Mission: Impossible 7 & 8 come conseguenza ai ritardi dovuti alla pandemia in corso. Le nuove date di uscita saranno il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024, rispettivamente. Non vediamo l’ora di proporre al pubblico un’esperienza cinematografica senza paragoni.

Bisogna tenere conto di due fattori. Innanzitutto, la data precedente di Mission: Impossible 7 era il 30 settembre 2022, non proprio il periodo “tradizionale” per questa saga. La nuova data, in piena estate, è invece perfettamente in linea con il tipo di evento a cui Mission: Impossible ha sempre abituato il pubblico. Salvo Protocollo Fantasma che è uscito a Natale, infatti, gli altri film della saga sono sempre usciti in estate, tra maggio e luglio.

L’altro elemento da tenere presente è che quest’anno la Paramount Pictures ha già un blockbuster con Tom Cruise in uscita: si tratta di Top Gun: Maverick, slittato al weekend del Memorial Day (30 maggio).

Il settimo episodio della saga è attualmente in post-produzione. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline