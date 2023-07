Durante un’intervista con ET, Hayley Atwell ha parlato di una sequenza particolarmente estenuante di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno.

Si tratta della sequenza finale in cui il suo personaggio e quello di Tom Cruise cercano di scampare a un treno pericolante:

“La carrozza del treno con Tom passava da orizzontale a verticale in sei secondi, perciò dovevamo scattare sul pavimento inclinato e raggiungere la barra a cui ci appendevamo” ha raccontato l’attrice. “A un certo punto ho sofferto di stanchezza surrenale, avevo l’aspetto di uno zombie e Tom mi disse: ‘Stai bene?’. Io risposi: “Non lo so neanche io, Tom. Non so che cos’ho che non va. Non lo so’. Lui mi disse: ‘So bene di cosa hai bisogno. Mangia della cioccolata‘”.

In un’intervista con Variety l’attrice ha inoltre parlato dei ruoli femminili all’interno della pellicola, spiegando di essere felice all’idea che le donne non siano state messe una contro l’altra. Ha poi parlato di un altro celebre ruolo per cui è nota, quello di Peggy Carter nei film Marvel: “Quello che ho cercato di fare con Peggy e che è il motivo per cui ho ottenuto il ruolo in Mission, è che non l’ho interpretata come se fosse appartenuta a un film di supereroi. E Grace non l’ho interpretata come un personaggio di un film d’azione. Peggy mi ha insegnato che posso interpretare un personaggio realistico che lascia il segno“.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno è al cinema dal 12 luglio.

Tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno sono disponibili nella nostra scheda.

