La Paramuount Pictures ha ricevuto ben 57 milioni di sterline per i disagi causati dal Covid-19 alla lavorazione di Mission: Impossible 7.

Come riportato da Collider, lo studio aveva ricevuto solamente 4,4 milioni dalla compagnia svizzera Chubb dopo una richiesta di risarcimento. Dopo una citazione in giudizio, però, lo studio ha trovato un accordo per ottenere un risarcimento aggiuntivo per un totale di 71 milioni di dollari.

Considerato l’elevatissimo budget della pellicola, che dovrebbe ruotare attorno ai 290 milioni di dollari, si tratta di un contributo decisivo, soprattutto alla luce di risultati al botteghino non proprio entusiasmanti come ci si aspettava (ad oggi 563,8 milioni in tutto il mondo).

