Qualche giorno fa è caduto l’embargo di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, e fin dalle prime ore in cui sono uscite le recensioni è apparso chiaro che la critica ha apprezzato molto il film con Tom Cruise. Ma ora che il numero di recensioni raccolte da RottenTomatoes ha raggiunto un numero considerevole (circa 150), il film ha ottenuto ufficialmente la certificazione Fresh.

Attualmente ben il 99% delle recensioni è positivo, con un voto medio decisamente alto (8.2/10). Anche MetaCritic, che è più “selettivo” (43 recensioni), identifica il film come “da vedere” con un voto di 81/100.

Tornando a RottenTomatoes, Dead Reckoning – Parte Uno è ufficialmente il blockbuster con la percentuale più alta di recensioni positive del 2023, battendo per esempio Spider-Man: Across the Spider-Verse (96%), John Wick 4 (94%) e Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri (90%).

È anche la percentuale più alta della saga:

Mission: Impossible – 67%

Mission: Impossible 2 – 56%

Mission: Impossible 3 – 71%

Mission: Impossible – Protocollo Fantasma – 93%

Mission: Impossible – Rogue Nation – 94%

Missio: Impossible – Fallout – 97%

Se questo si tradurrà in grandi incassi è ancora tutto da dire, ma è chiaro che una grande accoglienza della critica potrebbe suscitare un passaparola positivo ancora prima dell’uscita del film. Sarà poi il giudizio del pubblico a generare ulteriore passaparola. Attualmente, si prevede un weekend d’esordio da circa 90/100 milioni di dollari in cinque giorni negli Stati Uniti.

Mission: Impossibile – Dead Reckoning – Parte uno uscirà al cinema il 12 luglio. Potete trovare tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

