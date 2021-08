Le infinite riprese diproseguono questa volta nel Derbyshire, da dove arrivano immagini e video di una sequenza spettacolare e senza dubbio costosissima che è stata girata oggi in una cava.

Secondo quanto spiega il Derbyshire Times, Tom Cruise era presente quando una locomotiva a vapore è stata lanciata a tutta velocità nel vuoto, all’interno della Cava di Darlton. Cruise era a bordo di un elicottero nero, come il suo outfit, mentre altri elicotteri filmavano la spettacolare sequenza in volo. Prima di girare il “money shot”, gli elicotteri si sono allenati per diverso tempo facendo pratica sui movimenti da riprendere. Potete vedere diverse foto in alta risoluzione sul Daily Mail, oppure qui sotto insieme ad alcuni video della sequenza mozzafiato.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 27 maggio del 2022., mentre l’ottavo arriverà il 7 luglio 2023. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Vi ricordiamo che, quest’anno anno ritroveremo in azione Tom Cruise nel sequel di Top: Gun dove tornerà nei panni di Maverick. Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia mentre la pellicola è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Quanto attendete Mission: Impossible 7? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto all’articolo!