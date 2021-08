Le riprese distanno continuando senza sosta a Birmingham: da lì, Tom Cruise si è collegato qualche ora fa con la CinemaCon per mostrare le prime, spettacolari scene del film . Ma ora apprendiamo di una spiacevole disavventura che è avvenuta nella cittadina inglese.

Il Sun spiega che la BMW X7 che è stata utilizzata per trasportare l’attore in giro per la città in queste settimane di riprese era parcheggiata su Church Street, davanti al Grand Hotel dove viene ospitato Cruise, quando è stata scassinata e rubata. All’interno pare si trovassero bagagli ed effetti personali del valore di migliaia di euro. Poche ore più tardi il SUV è stato ritrovato nei pressi di Smethwick, a pochi chilometri di distanza, ma l’interno era vuoto. Le indagini per risalire ai ladri sono in corso: la polizia di West Midlands sta analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza.

La produzione ha trasformato il centro commerciale Grand Central di Birmingham nell’aeroporto di Abu Dhabi, e in questi giorni Cruise ha girato diverse scene nei pressi della stazione di New Street, incontrando anche molti fan e… la polizia locale:

Secondo quanto riporta il Guardian, qualche giorno fa Cruise ha anche posato per delle foto con una famiglia nel villaggio di Baginton, nel Warwickshire, dopo aver ricevuto il permesso di atterrare con il suo elicottero nel giardino della loro casa a causa della chiusura temporanea dell’aeroporto di Coventry.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 27 maggio del 2022., mentre l’ottavo arriverà il 7 luglio 2023. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Vi ricordiamo che, quest’anno anno ritroveremo in azione Tom Cruise nel sequel di Top: Gun dove tornerà nei panni di Maverick. Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia mentre la pellicola è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

