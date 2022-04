ha un titolo: la Paramount Pictures ha infatti svelato oggi alla CinemaCon, davanti a migliaia di persone tra esercenti e giornalisti, che il film si chiamerà

Con un messaggio pre-registrato, Tom Cruise ha raccontato poi ai presenti di essere in Sud Africa, sul set dell’ottavo episodio, che a questo punto immaginiamo si chiamerà Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2 e che dovrebbe essere l’epilogo della saga. Il video è stato realizzato in piedi su un biplano in volo sopra le montagne, l’ennesimo stunt spettacolare che la star intende realizzare senza controfigure, e preludeva a un trailer. “Scusate per il rumore eccessivo, come potete vedere stiamo girando il prossimo episodio di Mission: Impossible,” ha spiegato Cruise. “Facciamo questi film perché siano visti sui grandi schermi nei vostri meravigliosi cinema”. Al che Christopher McQuarrie, avvicinandosi con un altro aereo, ha esclamato: “Dobbiamo andare, stiamo perdendo la luce!” Cruise si è quindi congedato: “Che sia un’estate straordinaria per tutti!”

Ecco la descrizione del trailer grazie ai resoconti dei presenti:

Ethan Hunt (Tom Cruise) riceve una strigliata dal suo ex capo Kittrigde, interpretato da Henry Czerny, dal film del 1996. “I giorni in cui combattevi per un bene superiore sono finiti”, dice Kittridge. “È la nostra possibilità per controllare la verità… I concetti di bene e male, per i secoli a venire. Hai lottato per salvare un ideale che non esiste, non è mai esistito. Devi scegliere da che parte stare”. Vediamo immagini di Venezia, del Vaticano, Cruise nel deserto e grandi scazzottate sul treno, con la Vedova in Bianco (Vanessa Kirby) contro Ilsa (Rebecca Ferguson), e un’intensa scena in cui un agente viene gassato. Il trailer finisce con il grande stunt di questo film, una scena svelata già lo scorso agosto: il salto da un dirupo con la motocicletta.

Le nuove date di uscita dei prossimi film di Mission: Impossible sono il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!

Fonte: Deadline