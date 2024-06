Nonostante l’ultimo capitolo del franchise non abbia brillato particolarmente al botteghino, pare che per Mission: Impossible 8, la Paramount e la Skydance non abbiano comunque badato a spese.

Secondo quando riportato dall’insider Matthew Belloni nella sua newsletter, il budget di Mission: Impossible 8 avrebbe superato i 300 milioni di dollari, toccando una vetta di costi mai raggiunta prima l’epopea di Ethan Hunt cominciata negli anni novanta col primo film diretto da Brian de Palma.

Il settimo capitolo ha incassato, a livello globale, 567 milioni di dollari causando comunque, date le ingenti spese di produzione e promozione, una perdita di ben 200 milioni dal circuito theatrical.

Un’indiscrezione, quella sulla saga di punta della Paramount, che arriva in un periodo di fuoco per lo studio che pareva prossimo a una fusione proprio con la Skydance che, però, è recentemente fallita.

FONTE: Puck News

