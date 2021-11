Mission: Impossible 8, Christopher McQuarrie non esclude il ritorno di Henry Cavill

Al momento sto riscrivendo la sceneggiatura di Mission: Impossible 8, questo pomeriggio potrei girare una pagina e far tornare qualsiasi attore dal passato. Non esiste la morte nei film, solo la mancata disponibilità di un attore!

Le riprese disono ormai terminate, ma presto inizieranno quelle per l’episodio successivo. Il regista, interpellato dall’ Hollywood Reporter in un profilo dedicato a Henry Cavill, ne ha approfittato anche per aggiornare sulla situazione del film e non ha escluso un ritorno dell’attore:

Ovviamente non significa che August Walker tornerà certamente nel film, ma il regista sembra non escludere un inatteso ritorno per il finale. Cavill, l’anno scorso, aveva dichiarato di essere dispiaciuto di non poter partecipare al settimo episodio della saga.

Nello stesso profilo, intitolato “perché Henry Cavill è già il nuovo James Bond”, McQuarrie racconta un curioso dettaglio sull’iconico combattimento in bagno in Mission: Impossible – Fallout tra Ethan Hunt e August Walker. A quanto pare, inizialmente nella scena doveva esserci un terzo attore piuttosto importante (il cui nome rimane avvolto nel mistero). Il brutale combattimento della durata di quattro minuti doveva quindi coinvolgere tre persone, non due: il pubblico doveva rimanere stupito del fatto che l’obiettivo di Hunt e Walker fosse questo attore noto, per poi rimanere ancora più sconvolto di come sarebbe improvvisamente morto. L’attore in questione è stato messo in una sorta di “valutazione” per il combattimento, ma non riusciva a tenere testa a Cruise e Cavill. È per questo motivo che alla fine la parte è andata a Liang Yang, uno degli stuntmen del film:

È una sequenza che altri attori, quando hanno saputo il livello di impegno che richiedeva, hanno preferito non fare.

Ecco la scena in questione:

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 30 settembre del 2022, mentre l’ottavo arriverà il 7 luglio 2023: le riprese di quest’ultimo inizieranno a breve, dopo una meritata pausa. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Quanto attendete Mission: Impossible 7? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto all’articolo!