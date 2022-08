Mission: Impossible 8, Nick Offerman commenta la sua presenza nel kolossal

Qualche ora fa, il regista di Mission: Impossible 8 Christopher McQuarrie ha reso noto, postando delle foto su Twitter, che Nick Offerman (Parks and recreations) e Janet McTeer (Ozark) fanno parte del cast dell’attesissimo kolossal con Tom Cruise.

Potete ammirate le foto qua sotto:

Nick Offerman ha avuto la possibilità di commentare la cosa in una chiacchierata fatta con The Wrap in cui ha detto:

È un’esperienza davvero divertente e affascinante. Posso avere l’opportunità di lavorare con una serie di attori di alto calibro, così come col protagonista, stare in questo campo da gioco è incredibile. Vedere come riescono a gestire questa situazione così impegnativa è interessantissimo perché ognuno di loro porta una enorme quantità di brio, slancio e anni di esperienza. Osservare Tom e McQ che fanno le loro cose, è davvero difficile descriverlo alla gente. Devi vederlo coi tuoi occhi. Non ho mai visto nulla del genere. È come se stessero dipingendo questo incredibile murale e noi tutti facciamo parte dell’affresco.

Le nuove date di uscita dei prossimi film di Mission: Impossible sono il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024.

