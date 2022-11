Mission: Impossible Dead Reckoning, il regista spiega il significato del titolo

In una recente intervista con Empire, Christopher McQuarrie parlato delle sfide che Ethan Hunt troverà affrontare in Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1 e 2, spiegando anche il significato del titolo.

Il regista ha spiegato che si tratta di un termine nautico:

Ci sono molte cose che emergono dal passato di Ethan. “Dead Reckoning” [navigazione stimata] è un termine nautico. Significa scegliere una rotta in base all’ultima posizione nota, il che diventa una metafora non solo per Ethan, ma anche per altri personaggi.