Dopo Eugene Kittridge (Henry Czerny), un altro attore del primo film del 1996 Mission: Impossible tornerà nei nuovi film di Mission Impossible – Dead Reckoning. Si tratta di Rolf Saxon, scelto per tornare a interpretare William Donloe.

L’annuncio è arrivato, come di consueto, sul profilo Instagram di Christopher McQuarrie con una foto in bianco e nero:

Il regista ha inoltre diffuso una foto dell’attrice Lucy Tulugarjuk in un’ambientazione artica – come potete vedere qui di seguito – e in effetti dal Guardian apprendiamo che le riprese sono in corso alle isole Svalbard, un arcipelago tra la Norvegia e il Polo Nord. Le autorità locali norvegesi hanno però negato alla produzione il permesso di atterrare in elicottero per evitare danni alla fauna locale. Sebbene la troupe non abbia avuto i permessi di girare in diverse località delle isole, altre riprese hanno invece avuto luogo senza problemi.

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+

Classifiche consigliate