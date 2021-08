di nome e di fatto. Il settimo capitolo della popolare saga interpretata daha avuto, come noto, una lavorazione alquanto travagliata. Quando la pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina stava arrivando in Europa, la produzione era da poco arrivata a Venezia per il segmento italiano di riprese. Il resto è storia: dopo uno stop durato qualche mese, la produzione è ripartita in svariati paesi, Italia, Norvegia, Inghilterra, ma è andata incontro a una serie abbastanza nutrita di ulteriori pause forzate a causa di altri episodi di positività.

Il tasso di tensione sul set dev’essere stato molto elevato, come testimoniato dalla ben nota sfuriata di Tom Cruise che ha tenuto banco sui giornali del settore e non solo per diverso tempo. Il motivo è facilmente comprensibile: ogni singolo giorno di pausa genera delle perdite economiche di decine se non centinaia di migliaia di dollari. Motivo per cui esistono le assicurazioni, direte voi. Ed è qua che cominciano i problemi.

Ora Deadline scrive infatti che la Paramount, la major che produce i film del franchise, ha fatto causa (ecco il documento integrale) alla compagnia assicurativa di Mission: Impossible 7, rea di non aver corrisposto la cifra dovuta per compensare i ripetuti stop alla lavorazione del blockbuster imposti dalle autorità sanitarie dei vari paesi che hanno ospitato la lavorazione della pellicola. La Federal Insurance Company avrebbe pagato solo una piccolissima porzione, 5 milioni, a fronte dei 100 dovuti in base a un contratto che, stando alla major, sarebbe stato violato.

Vi terremo aggiornati circa gli sviluppi della cosa.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 27 maggio del 2022., mentre l’ottavo arriverà il 7 luglio 2023. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Vi ricordiamo che, quest’anno anno ritroveremo in azione Tom Cruise nel sequel di Top: Gun dove tornerà nei panni di Maverick. Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia mentre la pellicola è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Quanto attendete Mission: Impossible 7? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto all’articolo!