Mortal Kombat: Mehcad Brooks accenna al ritorno di Jax nel sequel

L’attore Mehcad Brooks ha recentemente rassicurato i fan riguardo il suo ritorno nei panni di Jax nel sequel di Mortal Kombat.

“Ho sentito degli aggiornamenti piuttosto eccitanti”, ha dichiarato Brooks a Screen Rant. “Niente di cui posso parlare nel dettaglio in questo momento, tuttavia mi aspetto di rivedere Jax nuovo e migliorato [..].

Inoltre Jessica McNamee, che nel primo film ha vestito i panni di Sonya Blade, parlando sempre con Screen Rant ha espresso il desiderio di rivedere nel sequel anche Kano, personaggio interpretato da Josh Lawson:

Spero di essere a bordo. È una tipa tosta quindi non credo possa andare da altre parti. Non so nulla del film però. Stanno tenendo lo script sotto chiave. Per il bene dei fan e per il mio spero che portino in scena Johnny Cage. E mentirei se dicessi che non mi mancherebbe Josh Lawson nei panni di Kano. Adoro quell’uomo e amo lavorare con lui. La cosa bella di Mortal Kombat è che possono uccidere persone quando vogliono ma allo stesso modo possono anche riportarle in vita.