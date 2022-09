Alla D23 Expo di un paio di settimane fa, la Casa di Topolino ha annunciato il titolo del nuovo film di Il Re Leone diretto da Barry Jenkins (Moonlight, Se la strada potesse parlare). Il lungometraggio si chiamerà Mufasa: Il Re Leone e arriverà al cinema nel 2024.

In quell’occasione, il filmmaker aveva spiegato, intervenendo sul palco della kermesse targata Disney che “Mufasa è la storia delle origini di uno dei più grandi re delle Terre del Branco e sarà una storia raccontata in diverse linee temporali“.

Parlando con Entertainment Weekly, Jenkins ha aggiunto qualche dettaglio in più spiegando che in Mufasa: Il Re Leone passato e presente si “fonderanno” per raccontare la storia del papà di Simba e non solo, considerato che il blockbuster mostrerà inevitabilmente anche una versione più giovane di Scar.

Dalle pagine del magazine il regista dice:

Credo che vedrete un sacco di facce che conoscete già molto bene. È un prequel, ma, ribadisco, lo è nei termini in cui avrete modo di vedere dei personaggi che già conoscete di cui racconteremo la storia di come siano diventati quello che sono. Stiamo letteralmente andando indietro. Stiamo andando indietro nel tempo con molti di questi personaggi. La storia si svolge al presente ma, lo sottolineo, andremo anche nel passato per raccontare chi erano questi personaggi.

Ha anche aggiunto che:

Aspettatevi dei passaggi musicali. Aspettatevi dei passaggi musicali davvero belli, oserei dire.

Il primo film de Il re Leone, diretto da Jon Favreau e ovviamente basato sull’omonimo Classico d’Animazione del 1994, è arrivato nei cinema nell’estate del 2019 incassando ben 1.66 miliardi di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 250 milioni.

Cosa ne pensate delle parole del regista e quanto attendete Mufasa: Il Re Leone?

