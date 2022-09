Napoleon: Apple pronta a puntare agli Oscar col film di Ridley Scott?

Stando alle ultime indiscrezioni, Apple sarebbe pronta a puntare agli Oscar, ovviamente alle categorie principali e più ambite, con Napoleon, il biopic su Napoleone diretto da Ridley Scott e interpretato da Joaquin Phoenix.

Secondo la newsletter The Ankler, Apple, che si è già aggiudicata l’Oscar per il Miglior film quest’anno con I segno del cuore – Coda, potrebbe portare nei cinema Napoleon a dicembre, nel periodo delle feste, in maniera tale da consentire alla pellicola di Ridley Scott di prendere parte alla selezione per gli Oscar.

Con un Killers of the flower moon di Martin Scorsese ormai destinato a uscire nel 2023 e un Emancipation con Will Smith che, malgrado le ultime confortanti notizie (ECCO I DETTAGLI), sembra restare una gatta da pelare per il colosso di Cupertino, Ridley Scott appare come una vera e propria garanzia.

Il cast di Napoleon, in aggiunta a Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, comprende anche Tahar Rahim, Youssef Kerkour, John Hollingworth, Edouard Philipponnat e Alfredo Tavares. David Scarpa si è occupato della sceneggiatura.

Cosa ne pensate dell’eventuale partecipazione di Napoleon alla stagione dei premi, Oscar inclusi? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!