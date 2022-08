Netflix annuncia le uscite dei prossimi film, da Bardo di Iñárritu al nuovo film di Scott Cooper

Nelle ultime ore Netflix ha comunicato le date d’uscita dei film della prossima stagione che arriveranno in streaming sulla celebre piattaforma.

Per molte delle pellicole in questione ci saranno delle date d’uscita cinematografiche in contemporanea e anche in anteprima per la sala, come nel caso di Athena, Blonde con Ana de Armas, The Good Nurse con Eddie Redmayne e Jessica Chastain, Pinocchio di Guillermo Del Toro, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths di Iñárritu, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Roald Dahl’s Matilda The Musical e infine The Pale Blue Eye di Scott Cooper con Christian Bale e Harry Melling.

Ecco la lista completa:

SETTEMBRE

Fenced In (1 settembre)

Love in the Villa (1 settembre )

Ivy + Bean (2 settembre )

Ivy + Bean: The Ghost That Had To Go (2 settembre )

Ivy + Bean: Doomed To Dance (2 settembre )

The Anthrax Attacks (8 settembre )

End of the Road (9 settembre )

Drifting Home (16 settembre )

Do Revenge (16 settembre )

Lou (23 settembre )

A Jazzman’s Blues (23 settembre , al cinema il 16 settembre )

Athena (23 settembre , al cinema il 9 settembre )

Blonde (28 settembre, al cinema il 16 settembre)

OTTOBRE

Mr. Harrigan’s Phone (5 ottobre)

Luckiest Girl Alive (7 ottobre , al cinema il 30 settembre)

The Redeem Team (7 ottobre )

The Curse Of Bridge Hollow (14 ottobre )

The School For Good And Evil (19 ottobre )

Descendant (al cinema e su Netflix il 21 ottobre )

The Good Nurse (26 ottobre, al cinema il 19 ottobre )

All Quiet on the Western Front (28 ottobre , al cinema il 29 settembre in Germania e in altri mercati a ottobre)

Wendell & Wild (28 ottobre, al cinema il 21 ottobre)

NOVEMBRE

Enola Holmes 2 (4 novembre)

Falling For Christmas (19 novembre )

Is That Black Enough For You?!? (11 novembre , al cinema a novembre)

Capturing The Killer Nurse (11 novembre )

In Her Hands (16 novembre , al cinema il 9 novembre )

Christmas With You (17 novembre )

Slumberland (18 novembre )

The Swimmers (23 novembre , al cinema TBA)

The Noel Diary (24 novembre )

My Father’s Dragon (su Netflix e al cinema a novembre)

Monica, O My Darling (novembre)

DICEMBRE