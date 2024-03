The Marvels

Nielsen ha condiviso le classifiche dei film e dei titoli acquisiti più visti in streaming in una settimana e tra questi troviamo The Marvels, il film di Nia DaCosta che si è rivelato un flop al botteghino con appena 206,1 milioni di dollari.

Nella settimana monitorata tra il 5 e l’11 febbraio a trionfare troviamo proprio il film con Brie Larson, con 558 milioni di minuti visti. A seguire, un film di ben sette anni fa, ovvero American Assassin, con 515 milioni di minuti e Orion e il buio, con 389 milioni di minuti.

Il debutto di The Marvels è in linea con un altro film Disney arrivato a gennaio, Indiana Jones e il quadrante del destino, con 498 milioni di minuti. Elemental, invece, a ottobre ha avuto un debutto di ben 1,7 miliardi di minuti, mentre La Sirenetta ha debutto con 1,3 miliardi.

Ecco la classifica integrale:

Cosa ne pensate dei risultati monitorati da Nielsen? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Fonte: Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime Video, AppleTV+, Disney+, Hulu, Max, Paramount+, Peacock e Netflix), Nielsen National TV Panel, Stati Uniti, visione attraverso la televisione.

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate