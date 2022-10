Nightmare: Heather Lagenkamp (Nancy) vuole una sfida finale contro Freddy Krueger

Heather Lagenkamp, la storica interprete di Nancy Thompson nella saga horror di Nightmare, si è detta disponibile a prendere parte a un progetto incentrato su una sfida finale fra il suo personaggio e l’iconico boogeyman Freddy Krueger.

L’attrice ha discusso di questa possibilità a margine della promozione stampa di The Midnight Club (LEGGI LA RECENSIONE) la nuova serie di Mike Flanagan disponibile in streaming esclusivo su Netfilx.

Ecco cos’ha detto sulla questione:

Amerei molto vedere Nancy che lotta contro Freddy per un’ultima volta. Diamine, mi piacerebbe proprio che ci fosse un futuro per questa cosa. Ho guardato la nuova saga di Halloween e amo vedere Jamie Lee Curtis di nuovo alle prese col suo storico ruolo. Sai, penso che avremmo ancora molto da dare e raccontare con questa storia e mi piacerebbe molto avere voce in capitolo per questa cosa, ma purtroppo è una di quelle complicatissime faccende hollywoodiane.