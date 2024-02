Oppenheimer di Christopher Nolan è uno dei favoriti agli Oscar 2024 in varie categorie, tra cui miglior film e miglior regia.

Ricorda Nolan in un Q&A con Denis Villeneuve per Associated Press, quando ha mostrato il film per la prima volta a Steven Spielberg.

Quando ho ottenuto la copia in 70mm, l’ho mostrata a Steven Spielberg. Mi aveva chiamato per un altro motivo e avevo appena ricevuto la copia, che non avevo ancora mostrato a nessuno. Chiaramente lo studio l’aveva vista. Ma gliela abbiamo proiettata privatamente. Ero seduto dietro di lui e l’ho guardato guardare il film. È stata un’esperienza straordinaria.

Interviene Villeneuve dicendo:

Mi ha detto che lo ha totalmente adorato.

Conclude poi Nolan:

Ha detto cose molto gentili, ma davvero è stato semplicemente bello guardarlo mentre guardava. Non avrei dovuto neanche vederlo con lui, ma vedere il grande maestro che guardava? È stato irresistibile.

Oppenheimer racconta la storia del fisico, interpretato da Cillian Murphy, inventore della bomba atomica e padre del Progetto Manhattan. Nel ricco cast troviamo anche Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr, Kenneth Branagh e molti altri.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate