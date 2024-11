Christopher Nolan realizzerà il suo prossimo film con una tecnologia IMAX "mai usata prima"

Pubblicazione: 02 novembre alle 15:17

Christopher Nolan girerà il suo prossimo film con una tecnologia IMAX "mai usata prima".

Sono lieto di condividere che Chris utilizzerà una nuova tecnologia IMAX per la realizzazione del film — un’attrezzatura mai usata prima, che i nostri team hanno sviluppato nel corso dell’ultimo anno.

A rivelarlo Richard Gelfond, CEO di IMAX, che durante la recente chiamata trimestrale sugli utili ha anticipato l'introduzione di attrezzature mai usate prima:

Nolan ha aperto la strada all’uso della tecnologia di ripresa IMAX fin dagli inizi della sua carriera, spingendo in avanti i confini dell'innovazione. Nel 2008,è stato il primo grande blockbuster girato con cineprese IMAX ad alta risoluzione, una tecnologia precedentemente riservata ai documentari. Si trattava di cineprese ingombranti e molto costose, e così film dopo film Nolan ha continuato a collaborare con l'azienda per arrivare ad avere cineprese sempre più snelle e silenziose, permettendo a questa tecnologia di essere utilizzata da un numero sempre maggiore di filmmaker. Recentemente,è stato il primo film in assoluto girato su pellicola IMAX in bianco e nero: Kodak e FotoKem hanno dovuto sviluppare una pellicola apposita.

Non sappiamo ancora molto sulla nuova attrezzatura sviluppata per il prossimo film, anche se dovrebbe trattarsi della tecnologia annunciata qualche mese fa da IMAX che prevede cineprese il 30% più silenziose, con una migliore stabilizzazione ed esposizione, un corpo in fibra di carbonio (e quindi più leggero) e una maggiore flessibilità nell'utilizzo.

Ricordiamo che qualche settimana fa è stato riportato che il prossimo film di Nolan avrà come protagonisti Matt Damon e Tom Holland: le riprese inizieranno all’inizio del 2025 e il film uscirà anche in IMAX il 17 luglio 2026.