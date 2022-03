Alla fine, come previsto, agliDune di Denis Villeneuve si è dovuto accontentare principalmente delle statuette nelle varie categorie tecniche e del secondo premio vinto danel corso della sua carriera hollywoodiana. Il musicista e polistrumentista tedesco, lo ricordiamo, aveva già vinto un Oscar nel 1994 grazie a Il Re Leone, l’acclamato Classico d’Animazione della Disney.

Hans Zimmer non era fisicamente presente al Dolby Theatre di Los Angeles per presenziare agli Oscar del 2022 visto che è attualmente impegnato in Europa con il suo tour (ECCO IL SITO UFFICIALE). Su Instagram ha raccontato come ha appreso di aver trionfato agli Oscar 2022 mentre si trovava ad Amsterdam, in Olanda: alle due di notte è stato svegliato da sua figlia che gli ha detto di scendere al bar dell’albergo. La location dove ha potuto celebrare il successo agli Oscar 2022 sfoggiando un look decisamente “glamour” all’insegna di pigiama e accappatoio. Ecco quello che l’artista ha condiviso con i suoi follower su Instagram:

Ecco anche il suo video di ringraziamento:

