Prima di vestire i panni del protagonista (o dei protagonisti) in Moon Knight, la serie TV dei Marvel Studios disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus ( ECCO LA NOSTRA SCHEDA ),aveva già avuto a che fare sia con l’Egitto che col mondo della Casa delle Idee interpretando il villain Apocalisse in, il film di Bryan Singer uscito nei cinema a maggio del 2016.

Arrivato dopo l’apprezzato X-Men: giorni di un futuro passato, Apocalisse ha cominciato la parabola discendente del franchise di mutanti Marvel prodotto dalla fu 20Th Century Fox. Il film non viene, generalmente, ben ricordato né dal pubblico né da alcuni dei suoi protagonisti.

In una recente intervista rilasciata da Oscar Isaac al New York Times, l’attore, che pure in passato ha parlato con una certa amarezza di X-Men: Apocalisse, ha spiegato di avere, tutto sommato, un ricordo piacevole di quell’esperienza:

No, non rinnego quel film. So bene quello che cercavo quando accettai di farlo e perché lo feci. C’erano coinvolti questi attori straordinari coi quali volevo davvero lavorare, James McAvoy, Michael Fassbender e Jennifer Lawrence. Da piccolo collezionavo i fumetti degli X-Men e adoravo Apocalisse, lo trovavo un personaggio così strambo e bizzarro. E poi mi sono ritrovato lì a pensare “Oh cielo, ho tutte queste protesi addosso, indosso un costume e neanche riesco a muovermi. Non riesco a vedere nessuno! Tutti questi attori coi quali volevo lavorare… e neanche riesco a vederli!”. Ma ripenso ancora con affetto a quei giorni. Speravo in un film migliore e sul fatto che potessero maneggiare il personaggio con più cura, ma sono questi i rischi del fare i film.

