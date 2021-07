L’annuncio delle riprese diè stato dato da James Wan una manciata di giorni fa, e, nelle ore scorse, Patrick Wilson ha condiviso un nuovo video su Instagram in cui lo vediamo intento ad allenarsi per il film. Potete vederlo direttamente qua sotto.

Patrick Wilson tornerà nei panni di Orm (Ocean Master), personaggio che aveva già interpretato nel primo film di Aquaman uscito nel 2018 (in Italia il 1 gennaio del 2019). Il cinecomic diretto da James Wan e interpretato da Jason Momoa ha incassato, a livello globale, 1.148 milioni di dollari a fronte di un budget stimato (P&A esclusa) di circa 160 milioni.

Le riprese dovevano partire a luglio nel Regno Unito (ma a quanto pare sono state leggermente anticipate) con il titolo di lavorazione Necrus, una denominazione che, contrariamente a quanto accade di solito, è invece direttamente collegata alla mitologia del fumetto. Necrus è, infatti, una città sottomarina come Atlantide che, contrariamente a quest’ultima con la quale è anche entrata talvolta in conflitto, esiste solo per brevi intervalli di tempo e non compare mai due volte nello stesso punto. Quello che resta da verificare è se abbia una qualche attinenza con il lungometraggio o se sia solo una semplice citazione al celeberrimo fumetto della DC Comics.

La Warner Bros ha annunciato che il sequel del cinecomic di James Wan approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 2022. David Leslie Johnson-McGoldrick, co-sceneggiatore del primo film, tornerà anche per il sequel. Nel cast Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo film? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto!